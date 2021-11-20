شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يحسم حقيقة إيقاف حمدى فتحى مباراة أو اثنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حقيقة إيقاف حمدي فتحي لاعب الأهلي مباراة أو اثنتين بعد طرده أمام المقاولون العرب فى المباراة التي أقيمت أمس بالجولة الرابعة للدوري الممتاز وفاز بها الأهلي بهدف دون رد.

وأكد عبد الفتاح لـ"الخليج 365" أن طرد حمدي فتحي يستحق عليه الإيقاف مباراة واحدة وليس مباراتين، لأنه طرد لمنع فرصة هدف، وبالتالي يستحق الإيقاف مباراة واحدة وليس مباراتين.

وتنص لائحة العقوبات لهذا الموسم على أنه حال حصول اللاعب على البطاقة الحمراء لمنع هدف محقق أو إفساد فرصة لتسجيل هدف تكون العقوبة الإيقاف مباراة واحدة.

وتعرض حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى للطرد في مباراة المقاولون العرب، وهى حالة الطرد الأولى فى تاريخ لاعب الأهلى عبر مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات، وحصل حمدي فتحي على بطاقة حمراء، وذلك بعد تدخله ضد مهاجم المقاولون العرب أثناء انفراده بمرمى الشناوي ومنعه من تسجيل هدف.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز ، و سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط جمعهم من تعادل وفوز وهزيمتين.