طلائع الجيش لمصراوي: لاشين سيتواجد في التشكيل الأساسي لكيروش بكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن انضمام مهند لاشين لاعب الفريق للقائمة النهائية للمنتخب الوطني في كأس العرب أمر جيد ويكلل مجهود اللاعب.

وكان البرتغالي كارلوش كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب. (طالع القائمة هنا)

وقال المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "مهند لاعب جيد ومن أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري".

وتابع: "أثق في إمكانيات لاشين للتواجد في التشكيلة الأساسية لكيروش في البطولة".

وأضاف: "كنت أتمنى انضمام أكثر من لاعب في طلائع الجيش في القائمة النهائية ولكن المدير الفني له كل الدعم في اختياراته".

وأتم: "القادم سيكون أفضل لفريق الطلائع في الدوري".