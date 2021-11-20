ماذا قدّم أسامة فيصل وحسين فيصل قبل الانضمام لقائمة المنتخب بكأس العرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية للفراعنة التي ستشارك في كأس العرب 2021 في قطر.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، حسين فيصل وأسامة فيصل لأول مرة بصفوف المنتخب الأول، لمزيد من التفاصيل بخصوص القائمة.. اضغط هنا

الزمالك كان قد أعار أسامة فيصل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف نادي البنك الأهلي، فيما رحلّ لاعبه حسين فيصل مجانًا لصفوف سموحة بعد انتهاء الفئة العمرية له بقطاع الناشئين وعدم اختيار الفريق الأول له ضمن الخماسي الشاب.

ونستعرض في السطور التالية ماذا قدّم الثنائي قبل الانضمام لمنتخب مصر:

وشارك أسامة فيصل، مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري 2021/2022 في 3 مباريات بمعدل 67 دقيقة لعب.

ولم يُسجل اللاعب صاحب 20 عامًا، في أي مباراة من الثلاث وكذلك لم يصنع لزملائه أي هدف.

حسين فيصل، الذي ينشط في مراكز خط الوسط المتقدم، شارك مع سموحة أساسيًا خلال جولات الدوري الأربع بمعدل 336 دقيقة لعب.

وسجل صاحب الـ 22 عامًا، مع سموحة خلال الموسم الحالي هدفًا، فيما صنع 3 أهداف لزملائه.