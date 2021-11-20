بعد انضمام ياسين وفيصل.. رئيس البنك الأهلي لمصراوي: كيروش عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أعرب أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد انضمام ثنائي الفريق أسامة فيصل و أحمد ياسين للقائمة النهائية لكأس العرب.

وكان البرتغالي كارلوش كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب. (طالع القائمة هنا)

وقال نصار في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك أكثر من لاعب جيد في صفوف البنك الأهلي سينضموا للمنتخب في الفترة المقبلة أيضا".

وتابع: "انضمام ياسين وفيصل للمنتخب سيكون دافع جيد لجميع اللاعبين في الفريق للاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة للتواجد في المنتخب، كيروش المدير الفني للفراعنة عادلا في اختياراته".

وأضاف: "انضمام لاعبي البنك الأهلي لمنتخب مصر دليلا على اختياراتهم الجيدة للعناصر التي تم التعاقد معها في بداية الموسم الجاري".

واختتم نصار موجهاً رسالة للثنائي قائلا: "التواجد في المنتخب شيء جيد ولكن الأهم الاستمرارية في التواجد والمشاركة واستغلال الفرصة جيدا".