اتحاد الطائرة يعلن موعد انطلاقة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حدد اتحاد الكرة الطائرة يوم الإثنيين 6 ديسمبر موعداً لانطلاقة مسابقة الدوري الممتاز للرجال والسيدات.

كما أعلن اتحاد الطائرة عن إجراء قرعة المسابقة للرجال وللسيدات يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري بالمركز الصحفي بإستاد القاهرة.

وذكر الاتحاد المصري للكرة الطائرة في البيان الذي أعلنه عبر صفحته الرسيمة على الفيسبوك عن إقامة قرعة الدوري الممتاز للسيدات في الثانية عشرا ظهرا، بينما تقام قرعة مسابقة الرجال في الواحدة ظهرا يوم الأحد 28 نوفمبر الجاري.

وتم أمس إجراء إنتخابات لاتحاد الطائرة، وجاء تشكيل المجلس الجديد لإدارة اتحاد اللعبة كالتالي:

ياسر قمر رئيسا للمجلس، وهناء حمزه نائب الرئيس، وعمرو مخلوف أمين للصندوق.

ويتكون المجلس من 6 أعضاء هم تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ومحمود الفقي ووائل قنديل ويوسف حسن وشوكت صابر

وجدير بالذكر: أن الأهلي هو بطل الدوري للكرة الطائرة في مسابقتي الرجال والسيدات.