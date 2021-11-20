الفيل يعلن قبول أوراق ترشحه على منصب نائب رئيس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدر علي الفيل المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا بعد عودته مرة أخرى لسباق الانتخابات.

وكان الفيل رفع قضية وفاز بها وأصبح من حقه المنافسة في انتخابات الأهلي.

وسينافس وليد الفيل، العامري فاروق المرشح ضمن قائمة محمود الخطيب على مقعد نائب الرئيس.

وكان العامري فاروق قد ضمن فوزه بالتزكية لعدم وجود منافسين، إلا أنه سيحتاج للتصويت والتفوق على منافسه لحصد مقعد نائب الرئيس.

وقال الفيل في بيانه:

تسلم النادى اليوم رسميا أوراق ترشحى وأصبحت مرشحا رسميا على منصب نائب الرئيس...

بسم الله ....

أبدأ منذ هذه اللحظة حملتي الانتخابية ....والتى ستقتصر مدتها على (خمسة أيام) ....وقد تصنف يوما ما على أنها (أقصر حملة انتخابية) فى التاريخ....

لايسعفني الوقت لعمل مطبوعات دعائية ...أو التواصل مع الأعضاء ..أو زيارة الفروع بعد أن حرمتني (أيادى خفية) من حقي المشروع والطبيعى لشهر كامل كان يمكن الاستفادة منه للترويج عن مايلوج بخاطرى تجاه حضراتكم.

ولذلك...ستقتصر الحملة على مجموعة من الفيديوهات التى سأتشرف فيها بلقاء الأعضاء اوضح فيها العديد من الأمور ، وأجيب فيها على العديد من الأسئلة..

ستعتمد الحملة على مجموعة من المتطوعين الذين يؤمنون بالمبدأ ولديهم الاستعداد للدفاع عنه مهما كانت التكلفة...وسنسعد كثيرا بكل من يريد الانضمام لنا...

ستكونوا حضراتكم (الإعلام البديل) ...وسأعتمد عليكم - اعضاءا وغير أعضاء- فى نشر رسائلي على السوشيال ميديا بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن...

هى مهمة قد تبدو (بحسابات البشر) .... (شبه مستحيلة).....لكنها بحسابات (رب البشر).... (ممكنة)...

دعواتكم ودعمكم.....

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها اختيار مجلس إدارة جديد.