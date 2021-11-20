محكمة ألمانية ترفض طرح رعاية قطر لبايرن ميونيخ لـ"النقاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

رفضت محكمة العمل في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا طلبا بإصدار أمر يقضي بطرح رعاية قطر لنادي بايرن ميونخ للنقاش والتصويت أمام الجمعية العمومية للنادي البافاري.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه عضو النادي وصاحب المبادرة الخاصة بهذا الطلب ميشائيل أوت على تويتر اليوم السبت حيث قال إن المحكمة رفضت طلب إصدار أمر مستعجل بهذا الخصوص.

ويسعى أوت إلى فرض معالجة هذا الموضوع الخلافي أمام الجمعية العمومية للنادي.

وأوضح أوت أن تفسير المحكمة للرفض لم يكن موجها ضد الطلب في حد ذاته، بل إلى " عدم وجود إلحاح كاف".

يذكر أن رئاسة النادي البافاري لم تعلن حتى الآن عن قرار بقبول الطلب.

وأشار أوت إلى احتمال تقديم طلب عشوائي خلال جلسة الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل بطرح الموضوع للنقاش، لكنه قال إن الموافقة على هذا الطلب تتطلب تأييد 75% من الأعضاء الحاضرين " وهذا يقلل من فرص نجاحه بشكل كبير".

ويبدي العديد من مشجعي بايرن انزعاجهم من الشراكة ذات القيمة المالية العالية بين بايرن وشركة الخطوط الجوية القطرية (قطر ايروايز) بسبب ما يصفه بوضع حقوق الإنسان المثير للجدل هناك.

ويطالب هؤلاء النادي بممارسة ضغوط على شركة نادي بايرن المساهمة لإنهاء وعدم تمديد عقد الشراكة الذي تبلغ قيمته ملايين اليوروهات والمستمر حتى 2023.

وأعلن أوت عزمه عدم الاستسلام وقال إنه سيبدأ الجولة التالية في مساعيه.

وكان مشجعون لبايرن رفعوا خلال مباراة فريقهم أمام فرايبورج لافتة ضخمة مكتوبا عليها عبارة " من أجل المال، ننظف كل شيء" وتحت هذه العبارة صورة للرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان ورئيس النادي هربرت هاينر إلى جوار غسالة مكتوب عليها "شركة نادي بايرن ميونخ المساهمة" وبدا من الصورة أن الغسالة تقوم بغسل ملابس ملطخة بالدماء.

كما أظهرت الصورة كان وهو يحمل في يده اليسرى حقيبة مملوءة بالنقود ومكتوب عليها " بإمكانكم الاعتماد علي".