محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن الجهاز الفني يدرس الأهلي جيدًا قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخاسمة من الدوري المصري الممتاز.

وقال العباسي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي نادي كبير والمباراة ستكون صعبة، نمتلك جهاز فني مميز بقيادة محمد عودة، ولاعبين على أعلى مستوى".

وتابع رئيس شركة غزل المحلة: "كل فرق الدوري صبعة.. ما بالك الأهلي"، وأردف: "نحترم الأهلي جيدًا، وندرسه بطاقة مضاعفة عن أي خصم أخر".

وعن وجود مكافأت خاصة للاعبين أمام الأهلي قال العباسي: "لدينا لائحة نسير عليها منذ بداية الدوري، وتنص على وجود مكافأت في المباريات الكبيرة على حسب نتيجة اللقاء، ولكن في العموم اللاعبين لديهم حالة رضا كبيرة بسبب حصولهم على عقودهم وعلى المكافأت في موعدها".

وفي سياق متصل أكد العباسي أنه أول من اجتمع بشركة تذكرتي لنتظيم عودة الجماهير، مضيفًا أن الشركة ساعدت النادي كثيرًا من أجل تسهيل الأمور على جماهير غزل المحلة.

وأضاف: "وصل مندوب من تذكرتي، ساعد الجماهير في تسجيلهم بموقع الشركة واستخراج بطاقة المشجع، لدخولهم المباريات بشكل منظم".