الخطيب يكشف أسباب اختياره لمرتجي في منصب "أمانة الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري، إن اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق ضمن قائمته الانتخابية جاء باعتباره الأنسب والأفضل لمشروع الأهلي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخطيب، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن خالد مرتجي مؤهل لذلك المنصب بسبب علاقات المتميزة مع العديد من المؤسسات الاقتصادية والرياضية الدولية بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهو ما ظهر واضحًا خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أن خالد مرتجي هو المسئول عن التنسيق مع "فيفا" وقام بتعاون مثمر مع العديد من الأندية العالمية ومن بينها ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، كما أن منصب أمين الصندوق ليس محاسبًا فقط وإنما يجب أن يكون صاحب رؤية و لديه تواصل خارجي للتعاون مع الأندية والمؤسسات العالمية كما حدث عندما تولى حسن حمدي أمانة الصندوق وكذلك إبراهيم المعلم وأنا شخصيًا.

وأتم الخطيب:"أنا على قناعة بدور خالد مرتجي كأمين للصندوق ونجاحه في هذا الملف، ويجب أن تتغير النظرة المعتادة لأمين الصندوق باعتباره محاسبًا فقط، بل يجب أن تكون لديه رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة لرسم السياسة المالية والاقتصادية للنادي".