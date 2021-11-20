سراج يكشف تطورات ملف "استاد الأهلي".. و"عنق الزجاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توجه عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد سراج، بالشكر لجميع القيادات بخصوص ملف استاد ناديه.

وقال سراج، خلال حلوله ضيفًا بقناة أون سبورت:"نشكر الجميع ونشكر القيادات؛ فكنت أقول إن هناك عنق زجاجة في ملف الاستاد، والناس كانت تسألنا عن سبب التأخر، اسم النادي الأهلي مع الدراسات العلمية والشغل الذي يُنفذ وشركة المنشئات الرياضية برئاسة المهندس أيمن إسماعيل وهو شخصية في منتهى الاحترام والكفاءة ونتوسم به الخير والمجلس يضع ثقته به، نثق بأنه سيخرج لنا المشروع".

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:"كان لدينا عنق الزجاجة في الموافقات، ففي الشيخ زايد كان لدينا موافقات بالارتفاعات 6 متر فقط في النادي كله ومتضمنة الاستاد، نعم حصلنا على قرار وزاري وموافقة على 60 فدان للاستاد ومرفقاته ولكن كان استحالة مع وجود 6 متر ارتفاعات واستطاع الكابتن محمود الخطيب باتصالاته الحصول على موافقة بـ 30 متر وستكون بداية لنستطع العمل".

وأتم سراج تصريحاته بقوله:"تحدثنا مع بيوت خبرة في العالم في الاستادات من انجلترا وأمريكا واسبانيا ودرسنا الأمر ونحن في مرحلة التصميمات الهندسية للاستاد بالكامل وهناك شيء مهم أعلنا عنه ولم يأخذ حيزًا كبيرًا وهو حقوق التسمية ومن خلال شركة المنشئات الرياضية أعلنت طرح كراسة الشروط، فهي أحد مصادر تمويل الاستاد وبالفعل تلقينا عروضًا قوية من شركات عالمية كبيرة وهذا شق مهم جدًا للتمويل".