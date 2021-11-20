بث مباشر النصر والرائد في الدوري السعودي رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف مشاهدة مباراة النصر والرائد في ختام اليوم الاول من منافسات الجولة الـ12 في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

يستقبل النصر نظيره الرائد على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات الغائية عن الفريق منذ آخر 3 جولات خاضها في الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، مما أسفر عن إقالة المدير الفني للفريق البرتغالي بيدرو إيمانويل.

ومنذ تولي بيدرو مسؤولية تدريب “العالمي” لم يعرف طعم الفوز حتى الآن في 4 مباريات بواقع مباراة في دوري أبطال آسيا و3 لقاءات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر الفريق من الهلال وودع البطولة الآسيوية وتعادل مع الفيحاء وخسر من الاتفاق والشباب.

ويدخل العالمي المباراة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، حصدهم من 4 انتصارات، وتعادل في مباراة، وتعرض الفريق لأربع هزائم، وسجل لاعبوه 14 هدفاً، واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

على الجانب الآخر حقق رائد التحدي عودة جيدة قبل التوقف الدولي في مسابقة الدوري السعودي حيث حقق فوزين متتاليين قبل ان يتعرض لثلاث هزائم.

ويحتل الرائد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات، وتعادلين، وتعرض لأربع هزائم، وسجل لاعبوه 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 15 هدفاً.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:40 بتوقيت مصر، 19:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قناة SSC 1 السعودية بصوت المعلق “فهد الدريبي”، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداق المواجهة.

جدير بالذكر ان آخر 11 مواجهة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين قد شهدت تفوقاً واضحاً لفريق النصر حيث حقق الفوز في جميع المباريات، بينما يعود آخر فوز للرائد في الدوري امام مضيفه الى عام 2016.