بث مباشر الشباب والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 20-11-2021.

يستقبل الفيصلي نظيره الشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مباراة مثيرة سيسعى فيها الفريقين لمواصلة نتائجهما الإيجابية، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

ولم يعرف الفيصلي طعم الخسارة في آخر 6 مباريات في المسابقة المحلية، انتصر في مباراتين وتعادل في 4، ويتواجد في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 14 نقطة.

على الجهة المقابلة، يتطلع يسير نادي الشباب بشكل مثالي في آخر 8 جولات، حيث تعادل في مباراتين، وحقق 6 انتصارات منها 5 على التوالي، ويحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويفصله نقطتين عن المتصدر الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيصلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر.

وينقل بث مباشر الشباب والفيصلي على قناة شركة الرياضة السعودية 5 SSC، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.