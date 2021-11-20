بث مباشر الشارقة وخورفكان في الدوري الاماراتي ادنوك رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الشارقة وخورفكان في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 20-11-2021.

سيبدأ الشارقة حقبة جديدة مع المدرب الروماني كوزمين حين يحل ضيفًا ثقيلًا على خورفكان في ملعب صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة العاشرة بدوري ادنوك للمحترفين 2021/2022.

ويتواجد الشارقة في المركز الثامن بجدول الترتيب الدوري الاماراتي ادنوك وفي رصيده 13 نقطة، في المقابل، يحتل خورفكان المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويأمل كوزمين تعديل مسار الشارقة في تجربته الثالثة بالدوري الاماراتي بعد تجربتين ناجحتين مع العين وشباب الأهلي، حيث لم يعرف الفريق طعم الانتصار في آخر 4 مباريات (خسر 3، تعادل مرة واحدة).

من جهته يتطلع خورفكان إلى الحفاظ على صعوده المثالي في الجولات الأخيرة، بعدما عرف الفريق تحسنًا واضحًا على مستوى النتائج والأداء، فبعد صيامه عن الفوز في أول 4 مباريات (تعادل 2، خسر 2)، حقق بعدها 4 انتصارات وتعادل وحيد.

تنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة وخورفكان اليوم، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ويُنقل بث مباشر الشارقة وخورفكان على قناة أبو ظبي الرياضية 1HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12091 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6، بصوت المعلق عامر عبد الله.