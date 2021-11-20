تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة امام نانت اليوم في الدوري الفرنسي.. عودة ميسي

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام نانت برسم الجولة 14 من الدوري الفرنسي، والمقرر إقامتها على ملعب حديقة الامراء، بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يدخل ماوريسيو بوكيتينو مباراة اليوم بدون جوليان دراكسلر ورافينيا بسبب الاصابة، في حين أن جانلويجي دوناروما مريض وبريسنل كيمبيمبي وسيرجيو راموس في مرحلة التعافي، مع ترك ماركينيوس للراحة قبل مباراة يوم الأربعاء امام مان سيتي.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، سيظهر باريس سان جيرمان في مباراة اليوم بخطة 4-3-3 مع كيلور نافاس في حراسة المرمى، محميًا بواسطة دفاع مكون من أربعة لاعبين هم: أشرف حكيمي وتيلو كيهرر وعبدو ديالو ونونو مينديز، من اليمين إلى اليسار.

وفي خط الوسط، من المتوقع أن يبدأ دانيلو بيريرا مع إيريك جونيور دينا إبيمبي وإدريسا جايي منذ البداية في مباراة اليوم، رغم عودة ماركو فيراتي إلى تشكيلة باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة الرياضية اليومية، من المتوقع أن يكون ماورو إيكاردي في مقدمة خط الهجوم، مع أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي إلى جانبه، مع تواجد ليو ميسي و نيمار جونيور على دكة البدلاء.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام نانت في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : اشرف حكيمي، كيهرر، عبدو ديالو، نونو مينديز

خط الوسط : ادريسا جايي، دانيلو بيريرا، اريك دينا إبيمبي

خط الهجوم : دي ماريا، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.