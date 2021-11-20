تشكيلة يوفنتوس المتوقعة امام لاتسيو في مباراة اليوم في الدوري الايطالي

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام لاتسيو برسم الجولة 13 من الدوري الايطالي، والمقرر إقامتها على ملعب الأولمبيكو في روما، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تخلو تشكيلة يوفنتوس في مباراة اليوم من المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، و الجناح فيديريكو بيرنارديسكي، و آرون رامزي و جورجيو كيليني، و دي تشيلو بسبب الاصابة، مع شكوك حول مشاركة رودريجو بينتانكور.

ويعتمد أليجري في مباراة اليوم على البولندي تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، وأليكس ساندرو.

وفي وسط الميدان، سيدخل الكولومبي كوادرادو، بجانب وينستون ماكيني، ومانويل لوكاتيللي، وادريان رابيوت منذ البداية امام لاتسيو ماوريسيو ساري.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب البيانكونيري في مباراة اليوم على الاسباني ألفارو موراتا، و فيديريكو كييزا لقيادة خط الهجوم.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام لاتسيو في الدوري الايطالي

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، اليكس ساندرو

خط الوسط : ادريان رابيو، وينستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، خوان كوادرادو

خط الهجوم : فيديريكو كييزا، ألفارو موراتا.