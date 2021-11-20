تشكيلة تشيلسي الأساسية امام ليستر سيتى اليوم في الدوري الإنجليزي “غياب لوكاكو وفيرنر”

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة تشيلسي الاساسية في مباراة اليوم امام ليستر سيتى، برسم الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب كينج باور، بداية من الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يدخل توماس توخيل مباراة اليوم امام ليستر بدون الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب الاصابة، بجانب لاعب خط الوسط ماتيو كوفاسيتش، فيما يتواجد الالماني تيمو فيرنر على مقاعد البدلاء.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بالسنغالي اداورد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي تشالوباه، تياجو سيلفا، وانطونيو روديجير في محور خط الدفاع، فيما يلعب رايس جيمس على اليمين، و بن تشيلويل على اليسار.

وفي وسط الميدان، يدخل المدير الفني الالماني مباراة اليوم امام ليستر سيتي بالثنائي نجولو كانتي، و جورجينيو في محور وسط الميدان، وامامهم الثنائي ماسون ماونت، و هادسون أودويي.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب البلوز تشيلسي على مواطنه كاي هافرتز لقيادة خط الهجوم، ومحاولة تعويض غياب روميلو لوكاكو، وعدم جاهزية تيمو فيرنر لمباراة اليوم.

تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم امام ليستر سيتى في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى : إدوارد ميندي

خط الدفاع : تياجو سيلفا، روديجير، تشالوباه، رايس جيمس، بن تشيلويل

خط الوسط : كانتي، جورجينيو، ماسون ماونت، هادسون اودويي

خط الهجوم : كاي هافرتز