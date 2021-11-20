الدوري السعودي.. تشكيلة النصر المتوقعة امام الرائد في مباراة اليوم

تعرف مع الخليج 365 على تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام الرائد في الجولة 12 من الدوري السعودي ” دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” والمقرر إقامتها على ملعب مارسول بارك، بداية من الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش، 18:40 بتوقيت مصر، 19:40 بتوقيت السعودية.

يجري نادي النصر مباراة اليوم بعد اقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق، حيث يتولى مارسيلو سيزار المسؤولية مجدداً بشكل مؤقت.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيلو مباراة اليوم امام الرائد، بوليد عبد الله في حراسة المرمى، وامامه الرباعي محمد قاسم، علي لاجامي، فونيس موري، وسلطان الغنام.

وفي وسط الميدان، سيبدأ عبد المجيد الصليهم منذ البداية في مباراة اليوم، بجانب عبد الله الخيبري، و سامي النجعي، وعبد الفتاح عسيري.

وفي المقدمة، يعتمد المدرب البرازيلي في مباراة اليوم على الثنائي اندرسون تاليسكا، و عبد الرزاق حمد الله لقيادة هجوم العالمي امام زملاء البركاوي.

تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: محمد قاسم، علي لاجامي، فونيس موري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، عبد الفتاح عسيري.

خط الهجوم: اندرسون تاليسكا، عبد الرزاق حمد الله