التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول و ارسنال في الدوري الإنجليزي

تعرف مع الخليج 365، على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول و ارسنال في قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب آنفيلد روود، بداية من الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يفصل ليفربول عن آرسنال بمركز واحد ونقطتين فقط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر مفاجئ نظرًا لبدايات كل منهما في الموسم، لكنه يؤكد أيضًا على تعافي الضيوف الرائع والذي لم يهزم في 10 مباريات تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

وينتظر الجانرز اختبار حقيقي لقياس جودة تحسنهم في ملعب آنفيلد روود، حيث أسفرت المواجهات العشرين الماضية في جميع المسابقات عن تلقي شباكهم 92 هدفًا رائعًا، وتعرض آرسنال للعديد من الهزائم الساحقة، منذ فوزه الأخير هناك في عام 2012.

وتخلو تشكيلة يورجن كلوب في مباراة اليوم التي يقودها الحكم مايكل أوليفر لعديد الاسماء بسبب الإصابة، حيث يتغيب جيمس ميلنر ونابي كيتا، و هارفي اليوت و كورتيس جونز و جو جوميز، و روبيرتو فيرمينو عن المواجهة امام الجانرز، وسط شكوك حول هندرسون و اندرو روبرتسون كذلك.

من جهته، يفتقد ميكيل آرتيتا في تشكيلة ارسنال في مباراة اليوم لخدمات تشاكا و سعيد كوليسناك بسبب الاصابة، مع شكوك حول مشاركة الغاني توماس بارتي، بيير أوباميونج.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام ارسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فيرجل فان دايك، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو، اوكسلاند تشامبرلين، جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو مانى، دييجو جوتا، محمد صلاح.

تشكيلة ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم امام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: توموياسو، بنجامين وايث، جابرييل، تيرني

خط الوسط: لوكونجا، توماس بارتي، باكايو ساكا، مارتن أوديجارد، سميث رو

خط الهجوم: ليير امريك أوباميونج.