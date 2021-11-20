الامارات | مرشح النصر في انتخابات اتحاد الطائرة يركز على تطوير اللعبة والاهتمام بفرق السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح النصر في انتخابات اتحاد الطائرة يركز على تطوير اللعبة والاهتمام بفرق السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض مرشح نادي النصر الرياضي الثقافي، لمنصب رئاسة اتحاد الكرة الطائرة، الدكتور أحمد المطوع، السباق الانتخابي للدورة 2020-2024 متسلحاً بـ 34 عاماً من الخبرة في منشط الكرة الطائرة منذ عام 1987 حينما بدأ مشواره كلاعب وهو في سن 8 سنوات، ومن وقتها تدرج في المراحل السنية حتى أصبح لاحقاً لاعباً دولياً، واتجه بعدها للعمل كحكم درجة أولى حتى 2005، كما لديه شهادة تدريب من الاتحاد الدولي، وأصبح مشرفاً عاماً على قطاع الكرة الطائرة في الفترة بين 2014-2016، وشغل منصب عضو الاتحاد الإماراتي والأمين العام في الدورة الانتخابية 2016-2020.

وقال المطوع لـ"الإمارات اليوم" في مؤتمر صحافي إن الأهداف المستقبلية لبرنامجه الانتخابي من بينها تطوير النظام الأساسي وتنقيح اللوائح التنظيمية والسابقات والاهتمام بفرق السيدات والاهتمام بأصحاب الهمم بصفتهم شريك أساسي من خلال ضمهم للعبة وتحضيرهم للمسابقات البارلمبية، علاوة على العمل على تشجيع السياحة الرياضية الداخلي والخارجية.

ويتنافس المطوع على منصب الرئيس في مواجهة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عن نادي الوصل، وعبدالله الدرمكي مرشح نادي العين، في الانتخابات التي ستجرى مساء الثلاثاء المقبل على هامش الجمعية العمومية التي ستعقد في فندق ماريوت الجداف في دبي.

وأضاف مرشح نادي النصر، الحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بورنموث البريطاني،ة حول أهداف الاستراتيجية أنه يسعى لكسب رضى الجماهير وتنويع مصادر الدخل للاعتماد على التمويل الذاتي واستكمال تنمية وتطوير ونشر اللعبة في كل الدولة وخلق بيئة رياضية شاملة لجميع شرائح المجتمع وتنمية الوعي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف المعنية وتطوير وتحديث وتحويل جميع خدمات الاتحاد لتصبح الية استقطاب وتنمية الكفاءات ورفع المستوى الفني والاهتمام بالمنتخبات الوطنية.

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