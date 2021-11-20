ما هو موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعود الأهلي لخوض غمار الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-2022، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة لهذا العام.



ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على أبها، في الجولة رقم 12 من الدوري السعودي، مساء يوم الأحد 21 نوفمبر/ تشرين ثان.

يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، مباراة أبها ضد الأهلي في الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي هو الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 23 نقطة

الشباب - 21 نقطة

ضمك - 21 نقطة

الهلال - 19 نقطة

الرائد - 17 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب - 9 أهداف

ليندر تاوامبا - التعاون - 9 أهداف

رومارينيو - الاتحاد - 7 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف

كريم البركاوي - الرائد- 6 أهداف