الظهور الأول.. محطات في مشوار تشافي مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يترقب عشاق برشلونة اليوم السبت، الظهور الأول لتشافي هيرنانديز القائد التاريخي للفريق، بصفته المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

ويستعد برشلونة لمواجهة إسبانيول اليوم في تمام الساعة 10 مساء، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإٍسباني.

واكن نادي برشلونة قد أعلن تعيين أسطورة خط وسط النادي السابق تشافي مديرا فنيا جديدا لفريق كرة القدم بعد إنهاء تعاقده مع نادي السد القطري. (طالع التفاصيل)

ومع اقتراب الظهور الأول لتشافي مع برشلونة يلا كورة يرصد أبرز محطاته كلاعب مع الفريق

الظهور الأول:

أولى المباريات التي خاضها تشافي مع برشلونة كانت أمام ريال مايوركا يوم 18 أغسطس 1998 في كأس السوبر الإسبانية، وحينها أحرز هدفًا لكن فريقه آنذاك هزم بهدفين خارج الديار وخسر اللقب في كامب نو بهدف نظيف.

اللقب الأول:

حقق تشافي أول بطولة له مع برشلونة موسم 1998/1999 بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث شارك في 17 مباراة وسجل هدف، وصنع هدافين.

شارة القيادة:

موسم 2004/2005 أصبح تشافي نائباً لقائد فريق برشلونة كارلوس بويول استمرارًا لتأثيره الكبير على الفريق على الجانيين الفني والشخصي داخل الملعب.

ثلاثية تارتيخية:

نجح تشافي مع برشلونة موسم 2008/2009، من السيطرة على كافة البطولات التي خاضها الفريق، بالتتويج بالدوري الإسباني على حساب ريال مدريد بفارق 9 نقاط، وأيضًا التتويج بكأس إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو، والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد.

الثلاثية الثانية.. تشافي لا يتوقف:

حقق تشافي الثلاثية الثانية مع برشلونة موسم 2014/2015، بالتتويج بالدوري الإسباني، وأيضًا التتويج بكأس إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو، والتتويج بدوري أبطال أوروبا بالفوز على يوفنتوس.

الوداع:

بعد تحقيق تشافي مع برشلونة الثلاثية الثانية في مشواره قرر الرحيل عن الفريق، في مشهد أبكى الجميع، من أجل الانضمام إلى السد القطري، الذي أكمل فيه مشواره بالملاعب إلى أن اعتزل وتولى تدريب الفريق في نفس الوقت.

خاض تشافي بقميص برشلونة 767 مباراة سجل خلالهم 85 هدفًا وصنع 185 هدفًا، ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره مع الفريق الكتالوني ولكن كمدير فني للفريق، فكيف يمكن أن يحقق من جديد.