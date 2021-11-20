مران الأهلي.. جلسة موسيماني مع عبدالحفيظ وقمصان.. وتدريبات استشفائية لثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

عاود فريق الأهلي، صباح اليوم السبت، تدريباته على ملعبه التتش بالجزيرة بعد فوزه يوم أمس الجمعة بهدف نظيف أمام نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وعقد المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب عام الفريق، على هامش المران؛ حيث شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني، أيضًا محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ حيث شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة.

وأدى ثلاثي الفريق محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون، تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق ضمن البرنامج الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة المقاولون أمس وفي إطار التحضير البدني للمرحلة المقبلة.