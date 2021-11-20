تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام واتفورد برسم الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب فيكاريدج روود، بداية من الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يبدو أن فترة التوقف الدولي قد هدأت الغضب على سولشاير قليلاً، لكن شرارة الغضب سيعود مرة أخرى إلى الواجهة إذا اهدر مانشستر يونايتد أي نقاط أخرى في فيكاريدج روود.

قد يكون مستوى مان اليونايتد متراجع – جنبًا إلى جنب مع دفاعهم و خط وسطهم – لكنهم تجاوزوا توتنهام في آخر مباراة خارج أرضهم، وسيبدو فريق واتفورد الذي فشل في التسجيل في أربع من مبارياته الخمس الماضية أقل تهديدًا من توتنهام.

سيعتمد سولشاير على اغلب عناصره في مباراة اليوم، مع شكوك حول مشاركة سكوت ماكتوميناي، و كافاني و ماركوس راشفورد، وغياب الفرنسيان رفائيل فاران، وبول بوجبا بسبب الإصابة.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام واتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ارون وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.