النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المستشار ألكسندر شالينبرج، رئيس وزراء النمسا، اليوم فرض التطعيم الإلزامي ضد وباء كورونا المستجد، بحلول مطلع فبراير القادم.



وعزا المستشار شالينبرج تحول موقف الحكومة عن الإجماع السياسي بشأن عدم إلزامية التطعيم، إلى "ضرورة مواجهة الأمر الواقع"، في إشارة إلى تواضع أعداد المطعمين، وتدهور الوضع الوبائي وزيادة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، وبلوغ مستوى الإشغال في المستشفيات وأقسام العناية المركزة إلى مستوى قياسي.

وبرر رئيس وزراء النمسا، إقدام الحكومة على فرض إلزامية التطعيم، بإجماع الخبراء والسياسيين مؤخرا على أنها الوسيلة الفعالة الوحيدة للاستعداد والتأهب لمواجهة موجات فيروس كورونا المستقبلية، وقال : هي طريقتنا الوحيدة للخروج من الحلقة المفرغة لموجات الفيروس، محذراً "لا نريد موجة خامسة أو سادسة أو سابعة".

وقال وزير الصحة النمساوي فولفغانج موكشتاين، إن الحكومة ستقوم بالإعداد للتطعيم الإلزامي في الأسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع الشركاء والنقابات والمجتمع المدني والمجموعات ذات الصلة، مشيرا إلى تقييم الخبراء الدستوريين، وتأكيدهم على عدم وجود اعتراضات قانونية.