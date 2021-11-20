شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى يتوقف 27 ديسمبر بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر كارولس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بالاتفاق مع رابطة الأندية، توقف الدورى يوم 27 ديسمبر المقبل نظراً لبدء معسكر الفراعنة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى يناير المقبل.

واتفق كارلوس كيروش مع رابطة الأندية على توقف الدورى 14 يوما قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

وتقرر توقف الدورى يوم 27 ديسمبر المقبل لمدة 14 يوما، قبل سفر منتخب مصر للكاميرون وخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.