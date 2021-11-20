شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى يتوقف 27 ديسمبر بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر كارولس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بالاتفاق مع رابطة الأندية، توقف الدورى يوم 27 ديسمبر المقبل نظراً لبدء معسكر الفراعنة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى يناير المقبل.
واتفق كارلوس كيروش مع رابطة الأندية على توقف الدورى 14 يوما قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022.
من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش على ضم محمد متولى "كناريا" لاعب سموحة لقائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس العرب على حساب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والذى لن يتمكن من المشاركة فى البطولة لارتباطه مع ناديه ببطولة الكونفدرالية الافريقية.
وتلقى اتحاد الكرة موافقة من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب على إجراء تعديلات على القائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس العرب التى تقام فى قطر فى الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.
وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى وقت سابق، طلبا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في البطولة التى سيتم اختيار القائمة النهائية منها اليوم الجمعة 19 من الشهر الجارى، وجاء في طلب الاتحاد المصري أنه تفاديا لتضارب المواعيد بين البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يخوض خلالها ناديا بيراميدز والمصري المصريان مباراتين يوم 5 ديسمبر المقبل، ويحتاج كل منها خلالهما عددًا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب بالبطولة التي تقام بالدوحة في الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 منه.