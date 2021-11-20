شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرؤوف: أطالب بالكشف عن الصندوق الأسود لكابينة فار لقاء الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولى السابق والخبير التحكيمى، أن هدف المقاولون الملغى فى مرمى الأهلى يوجد به العديد من النقاط الجدلية، وهناك أخطاء ارتكبها حكم الفار ولكن هناك العديد من الأشياء الصحيحة التى قام بها حكم الفار أيضاً.

وأضاف عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك جدلاً حول اللعبة، كما أن الصورة لا توضح إذا كان الهدف سليماً أم لا، مطالباً لجنة الحكام بتوضيح كيفية عمل حكم الفار فى المواجهة، خصوصاً فى تلك اللعبة وتوضح للجماهير بفيديو يتم رفعه على موقع اتحاد الكرة حيثيات القرار، خاصة أن هناك حالة كبيرة من التشكيك فى خطوط الفار ما يهدد المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة.

واعترف عبد الرؤوف بأن هناك أخطاء حدثت فى تقنية الفار فى مباراة الأهلى والمقاولون، وبالتالى فاللجنة مطالبة بالكشف عن الصندوق الأسود لكابينة الفار لإنهاء ذلك الملف، مؤكداً أن كلامه لا يعنى تأكيده بأن الهدف صحيح أم لا.

من جهته، أغلق الجهاز الفنى للأهلى صفحة مباراة المقاولون، والتى أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف، من أجل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة الاثنين المقبل، فى الجولة الخامسة من عمر المسابقة، والتى يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط، ويعكف الجهاز الفنى للأهلى على دراسة فريق غزل المحلة من خلال مشاهدة عدد من مباريات الفلاحين فى الجولات الأربع الماضية، لمعرفة أسلوبه وطريقة اللعب التى يعتمدها للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الضغط على المنافس واختراق دفاع المنافسين وتحضير الهجمات لمحاولة الوصول لمرمى الخصم.