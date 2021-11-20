شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية تكثف جهودها لإقناع ثلاثى الإسماعيلى بتمديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى، برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن، جهودها خلال الأيام الماضية من أجل إقناع "عماد حمدى وشكرى نجيب وباهر المحمدى" لاعبى الدراويش بتمديد عقودهم على غرار الخطوة التي اتخذها النادى بتمديد تعاقده نجمه عبد الرحمن مجدى صانع العاب الدراويش حتى 2025.

وتأمل اللجنة الفنية في إقناع ثلاثى الاسماعيلى بتمديد تعاقدهم بشكل رسمي، لاسيما الثنائى عماد حمدى وشكرى نجيب الذى يحق لهم التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل في ظل انتهاء تعاقدهم مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجارى.

فى سياق أخر، قال مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، إن شكرى نجيب مهاجم الفريق، تعرّض لحالة إغماء خفيف؛ بسبب الإجهاد في مباراة الزمالك بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأضاف رئيس الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى، "أود أن اطمئن الجميع، اللاعب بخير بعد أن استفاق من الإغماء"، ويحل الفريق ضيفا على المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير في خامس جولات الدورى المحلى.