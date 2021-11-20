شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث مع سامى قمصان ترتيبات مواجهة الأهلى مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب الفوز أمس علي المقاولون العرب.
وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي و السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.