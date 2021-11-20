شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث مع سامى قمصان ترتيبات مواجهة الأهلى مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سامي قمصان، مدرب عام الفريق، على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب الفوز أمس علي المقاولون العرب.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي و السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.