شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سباقات فى انطلاق اليوم الأول للبطولة العربية لدراجات المضمار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار والتى يشارك فيها 17 دولة، وتقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 23 نوفمبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات.

وأعلن الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي، أن بطولة المضمار ستشهد مجموعة من السباقات القوية والمتنوعة في فئات الشباب والكبار والشابات والإناث ومتحدي الإعاقة.

وتشهد منافسات اليوم الأول للبطولة انطلاق سباق الاسكراتش لفئة الرجال ويشارك فيه 12 لاعبا، يتصدرهم الثنائي المصري يوسف أحمد ذكي وأحمد خالد السعد، ويمثل باقي اللاعبين المشاركين في السباق منتخبات السعودية والمغرب والجزائر والإمارات وقطر.

ويقام اليوم أيضا سباق المطاردة الفرقية للرجال ويشارك فيه منتخبات مصر والجزائر والمغرب والسعودية والإمارات، ويمثل منتخب مصر في هذا السباق يوسف أحمد ذكي ومحمد فرج وعاصم الحسيني وأحمد خالد السعد.

كما يقام اليوم سباق الاسكراتش لفئة الشباب بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والجزائر والإمارات، ويمثل الفراعنة في هذا السباق الثنائي عبد الله عفيفي ومحمود بكر توفيق.

ويقام اليوم أيضا سباق السرعة الفرقية لفئة الإناث ويمثل منتخب مصر فيه البطلة إبتسام زايد ومريم محمد ياسر، ويشارك في السباق 8 لاعبين آخرين يمثلون منتخبات السعودية والمغرب والجزائر والإمارات.

كما يقام اليوم سباق المطاردة الفرقية لفئة الشباب بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والجزائر والإمارات، ويمثل الفراعنة في هذا السباق الرباعي عبدالله عفيفى ومحمود بكر توفيق وعبد الرحمن فهيم وبجاد شريف.

كما تشهد منافسات اليوم الأول للبطولة إقامة سباق المطاردة الفرقية لفئة الإناث، ويمثل منتخب مصر فيه 4 لاعبات تتصدرهم البطلة إبتسام زايد بجانب ندى إبراهيم وسهيلة يوسف وآلاء أحمد، كما يشارك في السباق كذلك منتخبي المغرب والإمارات بواقع 4 لاعبين لكل منتخب.

ويقام اليوم أيضا سباق السرعة الفرقية لفئة الشابات وتنافس فيه لاعبتا منتخب مصر مريم عاصم وشهد محمود مع لاعبتا منتخب الإمارات هدى حسين ومزنة المرزوقي.

ويتنافس منتخبا مصر الإمارات أيضا في سباق المطاردة الفرقية لفئة الشابات، ويمثل الفراعنة في هذا السباق الرباعي حبيبة عليوة وشهد محمود ومريم عاصم وآلاء أحمد، فيما يمثل منتخب الإمارات اللاعبات هدى حسين ومروة كهور ومزنة المرزوقي ورناد اليافعي.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام قد عقدت مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة، وذلك بحضور المستشار إسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات، و سالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي، وبمشاركة الحكام وجميع مدربي ولاعبي وإداريي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وخلال الاجتماع تم تسجيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، وإبلاغ كل لاعب بالرقم الخاص به والذي سيحمله خلال سباقات البطولة، كما تم إبلاغ مسئولي المنتخبات المشاركة بتعليمات ولوائح البطولة وذلك وفقا لتوجيهات ولوائح الاتحاد الدولي للدراجات المتعلقة بتنظيم البطولات القارية والدولية.