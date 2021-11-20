شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن أداء الأهلى: حققنا فوزا صعبا على المقاولون ولكنه مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بفوز فريقه على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وغرد موسيمانى عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا، "صباح الخير.. حققنا فوزا صعبا بالأمس ولكنه مستحق"، وسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات.



موسيمانى

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة المقاولون، والتي أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري، من أجل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة الاثنين المقبل، فى الجولة الخامسة من عمر المسابقة، والتى يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على دراسة فريق غزل المحلة من خلال مشاهدة عدد من مباريات الفلاحين في الجولات الأربع الماضية، لمعرفة أسلوبه وطريقة اللعب التي يعتمدها للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وطريقته في الضغط على المنافس واختراق دفاع المنافسين وتحضير الهجمات لمحاولة الوصول لمرمى الخصم.

على صعيد متصل، يراقب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاعبه المعار لفيوتشر مصطفى البدرى خلال مباريات الدوري التي يخوضها مع فريقه للحكم على مستواه الفني والبدنى قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، لاسيما أن البدرى أحد العناصر الواعدة التي تعاقد معها المارد الأحمر كنواة للمستقبل مفضلا اعارته موسمين لفيوتشر لاكتساب الخبرة اللازمة لعودته للأهلى مثلما فعل المارد الأحمر مع لاعبين كثيرون أبرزهم محمد شريف وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر وعمار حمدى.