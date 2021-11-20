شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد أسامة فيصل قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى المباراة القادمة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان أسامة فيصل تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تواجدة فى معسكر المنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.