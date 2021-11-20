شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر فيديو لاستعدادات الفريق لمواجهة المحلة بعد الفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لمران الفريق الذى انطلق فى العاشرة صباح اليوم، السبت، استعداداً لمباراة غزل المحلة فى الدوري. ويخوض الأهلي مران اليوم دون راحة بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف أمس فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وفى السياق ذاته، عبر سامي قمصان، مدرب الأهلي، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على المقاولون العرب قائلا، "كان عندنا هدف هو تحقيق الثلاث نقاط فى المباراة، وهو ما حدث، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب الدوليين".

وأضاف قمصان، "الفرق عندما يدخل بها هدف مبكر تفتح خطوطها، ولكن تستمر في الغلق حال تأخر الأهداف، وهو ما حدث في مباراة المقاولون الذي لعب بطريقة دفاعية وهو ما كنا نتوقعه ودرسناه جيدا".

وتابع، "نلعب بأكثر من طريقة لعب في المباريات حيث بدأنا بطريقة 3/4/3 ثم غيرنا الطريقة إلى 4/2/3/1، مؤكدا أن محمد مجدي أفشة ليس الأساس أن يلعب في مركز بعينه، ولكن الأهم تأدية الدور المطلوب منه".

واستطرد، "نسعى لتحقيق الفوز على غزل المحلة في المباراة القادمة بالدوري، والموسم الماضي لم يحالفنا التوفيق أمامهم وخسرنا هناك ونرغب في التعلم من أخطاء الموسم الماضي وسنحاول الاستعداد جيدا للقاء".

واختتم: "لا نلعب في البطولة الإفريقية حاليا لذا تركيزنا على تحقيق العلامة الكاملة في كل المباريات بالدوري في ظل عدم ارتباطات أخرى تشغلنا".