شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عبد المنعم صخرة دفاعية جديدة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة بعد الأخرى، يثبت محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي المعار إلى فيوتشر، أنه لاعب من طراز كبير، وامتداد طبيعي لأجيال حفرت اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة المصرية، واستحقت عن جدارة لقب صخرة الدفاع، بعدما قاتلت للوصول إلى أفضل مستوى سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطني.

وعلى درب المدافعين الكبار سار محمد عبد المنعم، الذي منذ الموسم الماضي ظهر مع فريق سموحة بشكل أكثر من مميز، جعله محط اهتمام الأهلي ليعود من جديد إلى البيت الأحمر بعد انتهاء الإعارة، غير أن رغبته في المشاركة أساسياً جعلته يفضل الخروج من جديد معاراً إلى فيوتشر، ليؤكد جدارته بالمشاركة ويصبح على أعتاب المنتخب الوطني.

محمد عبد المنعم بدأ مسيرته الكروية داخل جدران قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد تصعيده إلى الفريق الأول، أدرك عبد المنعم أن الحصول على فرصة أساسية في دفاع الأهلي في ظل وجود لاعبين مخضرمين، لن يكون أمراً سهلاً، لذلك فضل عبد المنعم الإعارة إلى سموحة لتتم إعارته في موسم 2019 / 2020، ومع الفريق السكندري بزغ نجمه وتألق، وشارك في 33 مباراة وسجل خلالهم هدفين.

رغم تمسك مسؤولي سموحة باللاعب إلا أنه بعد انتهاء إعارته فضل العودة إلى النادي الأهلي، ومع رغبته في المشاركة بشكل أساسي قرر عبد المنعم الخروج مجدداً على سبيل الإعارة لينتقل إلى فيوتشر بداية من الموسم الجاري، وخلال مشاركته في 4 مباريات قدم عبد المنعم أداءً أكثر من ممتاز ليعود مجدداً إلى حسابات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لسد الثغرة الدفاعية التي تسببت منذ الموسم الماضي في استقبال الأهلي لكثير من الأهداف.



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