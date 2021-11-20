شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز حازم إمام للعودة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صفحة مباراة الإسماعيلي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الفريق الأبيض استعدادته للقاء القادم أمام البنك الأهلي والذي يقام في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع الخامس للدوري.
ويستعيد الزمالك جهود حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، في اللقاء القادم أمام البنك الأهلي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، حيث غاب قائد الزمالك عن الفريق الأبيض في مباريات، إنبي، طلائع الجيش، الأهلي والإسماعيلي.
ومنح كارتيرون تعليمات لمساعديه بضرورة تجهيز حازم إمام للمشاركة في المباريات فور انتهاء الإيقاف، حيث يعاني حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الأساسي من إرهاق أدى إلى تراجع مستواه أمام الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت بالجولة الثالثة من الدورى.
من ناحية أخرى، يترقب الزمالك الموقف النهائي لمحمود عبد الرزاق "شيكابالا"، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة للمطالبة بتعويض مالى، خاصة أن شيكابالا حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف نتيجة عدم خضوعه لتحقيقات فى الواقعة، إلا أن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق العقوبة ورفض رفع الإيقاف.
ويخوض محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه، لاعبا الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية، واطمأن كارتيرون على حالة اللاعبين وتطورات البرنامج التأهيلي الذى يخضع له الإيفواري رزاق سيسيه تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، ومازال رزاق سيسيه يواصل البرنامج التأهيلى بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة.