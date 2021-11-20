شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز حازم إمام للعودة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صفحة مباراة الإسماعيلي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الفريق الأبيض استعدادته للقاء القادم أمام البنك الأهلي والذي يقام في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع الخامس للدوري.

ويستعيد الزمالك جهود حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، في اللقاء القادم أمام البنك الأهلي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، حيث غاب قائد الزمالك عن الفريق الأبيض في مباريات، إنبي، طلائع الجيش، الأهلي والإسماعيلي.

ومنح كارتيرون تعليمات لمساعديه بضرورة تجهيز حازم إمام للمشاركة في المباريات فور انتهاء الإيقاف، حيث يعاني حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الأساسي من إرهاق أدى إلى تراجع مستواه أمام الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت بالجولة الثالثة من الدورى.