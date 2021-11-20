شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من مواجهة فرق عربية خلال معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي بالإمارات، فى شهر ديسمبر المقبل، خوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية مع عدد من الفرق الإماراتية والعربية، التى لن تخوض أى ارتباطات في شهر ديسمبر المقبل، لاسيما مع توقف الدوريات العربية لظروف خوض البطولة العربية للمنتخبات في الشهر المقبل.

وتجد الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي بأبو ظبي صعوبة فى إيجاد فرق أوروبية خلال فترة المعسكر الإماراتي، لظروف اقامة المباريات الرسمية في غالبية الدول الأوروبية، على أن تكتفي بخوض مباريات ودية مع فرق عربية، لاسيما أن غالبية الدوريات العربية ستكون متوقفة لظروف إقامة البطولة العربية للمنتخبات.

وكشف مسئولو الأهلي تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمقرر إقامته فى الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

وقال مسئولو الأهلي، إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذي يبدأ أحد يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، مؤكدين أن المعسكر سوف يمتد من 10 إلى 15 يومًا، وتتخلله مباراتان أو ثلاث وديًّا، وجارٍ تحديد أطراف هذه المباريات حاليًّا.

وعاد وفد الأهلي صباح الثلاثاء إلى القاهرة قادما من الإمارات بعد تنسيق كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق.