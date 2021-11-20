سيراميكا كليوباترا: نتمنى عودة صالح جمعة لصفوفنا عقب فترة التوقف المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوبترا، إن لاعب فريقهم صالح جمعة يسير بصورة جيدة في برنامجه التأهيلي.

وأضاف البطاوي، خلال مداخلة بقناة أون تايم سبورت، اليوم السبت:"صالح جمعة يعمل بصورة جيدة ونتمنى أن يكون معنا بعد فترة التوقف المقبلة؛ فهو قيمة فنية كبيرة ونتمنى استكمال تأهيله على خير".

وتطرق البطاوي، للحديث عن النسخة الجارية من الدوري، بقوله:"الدوري هذا الموسم صعب ولا يوجد مباراة سهلة وأخرى صعبة الكل يريد الفوز، أغلقنا صفحة البنك الأهلي ونستعد لمباراة يوم غد أمام فاركو، وأتمنى أن تليق بشكل الدوري المصري هذا الموسم".

وأتم المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوبترا، تصريحاته بقوله:"نركز على المباراتين المقبلتين أمام فاركو والزمالك وأي أحاديث عن صفقات ستكون في توقيتها".