إداري الزمالك: احتواء كارتيرون للاعبين ساهم في استعادتهم لمستواهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي القلعة البيضاء، يقوم باحتواء لاعبي الفريق بشكل جيد.

واستطاع الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلي، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو العز في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "كارتيرون دائماً يتحدث مع اللاعبين ويحتويهم ويقوم بتوجيههم، واستطعنا أن يكون مستوى اللاعبين ويقوم بتصحيح الأخطاء لدى اللاعبين".

واختتم تصريحاته: "موضوع أشرف بن شرقي مختص به إدارة النادي، واللاعب مستمر في النادي ويعمل مع كارتيرون".