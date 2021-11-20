مصدر بالأهلي لمصراوي: موسيماني لا ينوي إعارة كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالناي لأهلي إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، متمسك بكريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي، ولا ينوي إعارته خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "موسيماني لديه قناعة تامة بمستوى كريم فؤاد، بعيدا عن عدم مشاركته في المباريات الرسمية".

وأضاف المصدر: "لم يتم التحرك لتوفير عروض لكريم فؤاد من جانب وكيله، لأن بيتسو موسيماني متمسك باللاعب من الأساس ويرفض فكرة إعارته في يناير المقبل، لسبب بسيط وهو أن كريم فؤاد يمكنه اللعب في أكثر من مركز بخلاف الجبهة اليمني".

واختتم: "اللاعب أيضا حصل علي وعود من بيتسو موسيماني بمنحه فرصة المشاركة في المباريات الرسمية، لكن في التوقيت المناسب وأشاد المدير الفني باجتهاد اللاعب وحفاظه علي مستواه وتطلعاته أيضا".

وانضم كريم فؤاد لصفوف الأهلي قبل بداية الموسم الحالي لمدة خمس سنوات قادما من نادي النجوم.