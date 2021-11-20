تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة:
02:30 ـ ليستر سيتي vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بي أن سبورتس بريميوم 1.
05:00 ـ بيرنلي vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2.
05:00 ـ نيوكاسل vs برينتفورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3.
05:00 ـ وولفر هامبتون vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 2.
05:00 ـ نورويتش سيتي vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.
05:00 ـ واتفورد vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.
07:30 ـ ليفربول vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.
03:00 ـ سيلتا فيجو vs فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت DH1.
05:15 ـ إشبيلية VS ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.
07:30 ـ أتليتكو مدريد VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبوت 1HD.
10:00 ـ برشلونة VS إسبانيول ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت بريميوم 1.
07:00 ـ لاتسيو VS يوفينتوس
09:45 ـ فيورنتينا VS ميلان