تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة:

الدوري الإنجليزي

02:30 ـ ليستر سيتي vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بي أن سبورتس بريميوم 1.

05:00 ـ بيرنلي vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2.

05:00 ـ نيوكاسل vs برينتفورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3.

05:00 ـ وولفر هامبتون vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 2.

05:00 ـ نورويتش سيتي vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

05:00 ـ واتفورد vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.

07:30 ـ ليفربول vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.

الدوري الإسباني

03:00 ـ سيلتا فيجو vs فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت DH1.

05:15 ـ إشبيلية VS ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

07:30 ـ أتليتكو مدريد VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبوت 1HD.

10:00 ـ برشلونة VS إسبانيول ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

07:00 ـ لاتسيو VS يوفينتوس

09:45 ـ فيورنتينا VS ميلان