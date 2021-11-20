اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة:

02:30 ـ ليستر سيتي vs ـ القناة الناقلة: بي أن سبورتس بريميوم 1.

05:00 ـ بيرنلي vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2.

05:00 ـ نيوكاسل vs برينتفورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3.

05:00 ـ وولفر هامبتون vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 2.

05:00 ـ نورويتش سيتي vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

05:00 ـ واتفورد vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.

07:30 ـ vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.

03:00 ـ سيلتا فيجو vs فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت DH1.

05:15 ـ إشبيلية VS ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

07:30 ـ أتليتكو مدريد VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبوت 1HD.

10:00 ـ VS إسبانيول ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت بريميوم 1.

07:00 ـ لاتسيو VS يوفينتوس

09:45 ـ فيورنتينا VS ميلان

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا