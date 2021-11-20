"صلاح أساسياً".. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أرسنال، مساء اليوم السبت.

ويواجه ليفربول نظيره أرسنال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 22 نقطة، بينما يأتي خلفه أرسنال صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح مواجهة أرسنال، في التشكيل الأساسي للريدز.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة أرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.