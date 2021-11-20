الامارات | إيران ترد الإعتبار لحارسة منتخبها وتعلق صورها على مداخل طهران : 'الفتاة البطلة" "فخر إيران" !

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترد الإعتبار لحارسة منتخبها وتعلق صورها على مداخل طهران : 'الفتاة البطلة" "فخر إيران" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت بلدية العاصمة الإيرانية طهران صورًا للاعبة الايرانية زهره كودايي على مداخل المدينة.

وكتب على إحدى اللافتات: 'الفتاة البطلة، زهره كودايي فخر إيران، حارسة مرمى منتخب سيدات إيران'. في بادرة واضحة لرد الاعتبار للاعبة الإيرانية بعد ما اعتبر انه تهجم وتنمر شديدين قد طالاها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان الاتحاد الاردني لكرة القدم طلب إجراء تحقيق عادل وشفاف من قبل الاتحاد الآسيوي، للتحقق من 'جنس' لاعبة المنتخب الإيراني، بعد فوزه على المنتخب الاردني للسيدات ضمن تصفيات كأس آسيا.

وقال الاتحاد الاردني في بيان في السابع عشر من الشهر الجاري انه لم يتلق حتى الآن رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق

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