مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 20 نوفمبر/ تشرين ثان 2021، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.



وعادت الحياة للدوريات في مختلف أنحاء العالم، بعد انتهاء فترة التوقف الأخيرة لهذا العام، والتي شهدت التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره تشيلسي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كينج باور في إطار الجولة الـ12 من المسابقة.

وتنطلق المباراة في 3.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.30 مساء بتوقيت أبوظبي، 2.30 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "ben sport premium HD 1".

تقام مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة في 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 مساء بتوقيت أبوظبي، 5 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 1".

يستقبل فريق ليفربول نظيره أرسنال على ملعب أنفيلد رود في إطار الجولة الـ12 من البريميرليج.

وتنطلق المباراة في 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 مساء بتوقيت أبوظبي، 7.30 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره أوساسونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني "ليجا".

وتنطلق المباراة في 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 مساء بتوقيت أبوظبي، 7.30 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس على الهواء مباشرة.

يستأنف برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة جاره الكتالوني إسبانيول في الجولة ذاتها.

وتنطلق المباراة في 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه نانت على ملعب حديقة الأمراء مساء يوم السبت، وتنطلق المباراة في 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي.

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث مباراة باريس سان جيرمان ونانت على قناة beIN Sports HD 2.

تتجه الأنظار صوب الدوري الإيطالي، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي لاتسيو ويوفنتوس، في قمة الجولة 13 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المحتمل أن يتم نقلها عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على موقع "يوتيوب".

يبحث فريق ميلان عن الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حين يلاقي نظيره فيورنتينا في الجولة 13 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يتم نقل مباراة فيورنتينا وميلان عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على موقع "يوتيوب".

يستضيف فريق الفيصلي نظيره الشباب ضمن مباريات الجولة 12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام 5.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.45 مساء بتوقيت أبوظبي. وتبث عبر قناة SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

يواصل فريق النصر مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، حين يلاقي نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة 12.

وتنطلق المباراة في تمام 7.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.40 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يستضيف فريق خورفكان نظيره الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي)، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة في تمام 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الجزيرة نظيره العين في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي.

وتنطلق المباراة في تمام 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.15 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.