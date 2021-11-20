شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة استعدادات الأهلي لانطلاق الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التحضير لموسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتحديد احتياجات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ومعرفة موقفه من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي، لرغبة البعض فى الحصول على فرصة المشاركة خارج الأهلي أو لاكتساب الخبرات اللازمة فيما يخص اللاعبين الشباب.

وتعتمد خطة لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني بشأن التعامل مع الميركاتو الشتوى على 3 أقسام، فيما يخص اللاعبين الجدد المزمع التعاقد معهم أو اللاعبين الذين سيتم الموافقة على رحيلهم لعدم الحاجة إلى جهودهم أو اللاعبين الشباب الذين يرغب الجهاز الفنى فى خروجهم للإعارة واكتساب الخبرات اللازمة.

الصفقات الجديدة فى يناير

تسيطر حالة من الغموض على احتياجات الجهاز الفني للأهلي من الصفقات الجديدة، سواء في الميركاتو الشتوي، في ظل عدم اتضاح الرؤية، حيث إن الفريق الأحمر لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط بالموسم الحالي من الدوري، وهناك عدد من اللاعبين لم يحصل على الفرصة حتى الآن، ولم يتحدد موقف المراكز التي تعاني من نقص بالأهلي في الفترة الحالية مع عدم منح الفرصة لجميع اللاعبين.

الترحيب برحيل بعض البدلاء

لا تمانع لجنة التخطيط بالأهلي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، في رحيل عدد من اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون مع الأهلي في الوقت الحالي، ويرغبون في خوض فرصة خارج الأهلي للحصول على فرصة حقيقة في المشاركة بالمباريات مثل رامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد، لاسيمنا مع وجود البديل الكافي لهؤلاء اللاعبين في قائمة الفريق الأحمر.

رفض رحيل كهربا وطاهر

تتمسك لجنة التخطيط ببقاء محمود كهربا وطاهر طاهر في صفوف الأهلي وترفض التفكير في رحيل أى منهما، سواء للإعارة أو البيع النهائي، رغم ابتعادهما عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم، باعتبارهم من العناصر المهمة في صفوف الأهلي، ولقناعة اللجنة أن الدوري لا يزال طويلا والفريق الأحمر يحتاج جهود الثنائي في الفترة القادمة، وهو ما يدفع الجهاز الفني لغلق ملف رحيل الثنائي.

إعارة الشباب لاكتساب الخبرات

يرحب الجهاز الفني للأهلي ولجنة التخطيط بخروج مجموعة من اللاعبين الشباب لخوض تجارب إعارة خارج الأهلي في يناير المقبل، مع صعوبة حصولهم على الفرصة مع الفريق الأحمر في ظل العدد الكبير الذي يتدرب تحت قيادة موسيماني في الوقت الحالي، ومن أبرز اللاعبين المرشحين للإعارة محمد فخري وزياد طارق وصالح نصر ومحمد نصير وعبد الرحمن أشرف "مانو" ومحمد أشرف ومحمد المغربي وأحمد سيد غريب.

ديانج يحدد مصير ضم أجنبي

ويحسم مصير المالي أليو ديانج من الرحيل عن الأهلي فى يناير موقف النادى من ضم لاعب أجنبي جديد فى الميركاتو الشتوي، بحيث يتم عدم التطرق لموقف الأجانب حال التمسك باستمرار الدبابة المالية ويكمل الأهلي الموسم بالخماسي الأجنبي الحالي، أو يتم التفكير في ضم لاعب أجنبي جديد حال الموافقة على احتراف ديانج في الميركاتو الشتوي.