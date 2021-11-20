شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الاول لكرة القدم بنادى فاركو، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأحد باستاد الإسكندرية بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، وعكف مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل ملاقاته بالجولة القادمة لمسابقة الدوري أملا في حصد ثانى انتصار بالمسابقة بعد الفوز على المقاصة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للدوري.

فى سياق آخر، يجرى السودانى سيف تيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو جراحة الرباط الصليبى الأسبوع المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده أثناء مباراة منتخب المغرب فى إطار الجولة الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعاد سيف تيرى إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي لفاركو، وتلقى اللاعب دعم ومساندة جميع زملاؤه، كما حرص مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق على الاجتماع معه للتعرف على تفاصيل إصابته ودعمه معنوياً حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية في أسرع وقت.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادى المريخ السوداني.