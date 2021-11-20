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الأهلي يدرس ضم ظهير أيسر بديلا لـ معلول فى يناير

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتباره من المراكز التي تعاني نقصاً فى صفوف الفريق بالموسم الحالي، لاسيما بعد اقتراب محمود وحيد من الانتقال لصفوف طلائع الجيش فى الميركاتو الشتوى، لخروجه من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني.

 

ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع ظهير أيسر جديد ليكون بديلا للتونسي علي معلول، لاسيما مع اعتماد موسيماني على أيمن أشرف الذى يجيد اللعب فى هذا المركز في قلب الدفاع وليس الجبهة اليسرى، ولجأ إلى توظيف أكثر من لاعب في هذه الجبهة أبرزهم كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

 

على صعيد متصل، طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبى "الدكة " بفريقه بالاجتهاد في التدريبات وعدم الشعور باليأس نتيجة عدم المشاركة مع الفريق الفترة الماضية، وشدد لهم على أن لا أحد يضمن مكانه في الفريق ولابد من الااتزام من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة مع عودة مسابقة الدوري بعد توقف الاجندة الدولية.

 

ووعد موسيماني نجوم الأهلي بحصول جميع اللاعبين على فرصة متساوية بشرط الاجتهاد في التدريبات وتقديم كل ما عليه وتنفيذ تعليماته الفنية، مؤكدا أن المشاركة في المباريات مسألة وقت حيث يرغب في منح الجميع فرصة للظهور حتى يكون لكل لاعب دور مع الأهلي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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