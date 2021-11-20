شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس ضم ظهير أيسر بديلا لـ معلول فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتباره من المراكز التي تعاني نقصاً فى صفوف الفريق بالموسم الحالي، لاسيما بعد اقتراب محمود وحيد من الانتقال لصفوف طلائع الجيش فى الميركاتو الشتوى، لخروجه من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني.

ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع ظهير أيسر جديد ليكون بديلا للتونسي علي معلول، لاسيما مع اعتماد موسيماني على أيمن أشرف الذى يجيد اللعب فى هذا المركز في قلب الدفاع وليس الجبهة اليسرى، ولجأ إلى توظيف أكثر من لاعب في هذه الجبهة أبرزهم كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.