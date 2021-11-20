شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي يُقرب عمرو طارق من العودة لتدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي لنادي الجونة أن حالة اللاعبين الطبية والبدنية للفريق جيدة، موضحا أن عمرو طارق مدافع الفريق الساحلي، قد أنهى مرحلة التأهيل الطبي، وبدأ حاليًا مرحلة التأهيل البدني ويسير بشكل جيد، وقد يستغرق اللاعب أسبوعا للعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.
وبدأ اللاعب فترة تأهيل للاطمئنان على عودته مرة أخرى، تحت إشراف هشام حسن رئيس الجهاز الطبي، ومحمد إسماعيل طبيب الفريق.
في سياق متصل، كشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن لاعبى الفريق شعروا بالهمدان، عقب إهدار زميلهم نور السيد ركلة الجزاء فى الشوط الثانى، مما أدى إلى خسارتهم اللقاء.
وأوضح رضا شحاتة، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب اللقاء، أن إصابة لؤى وائل مدافع الفريق أثرت على الأداء وشكل فريق الجونة منذ البداية، وأن فريق الاتحاد السكندرى يتميز بالقوة على ملعبه.
وأشار رضا شحاتة إلى أن لاعبى الفريق حاولوا الرجوع في النتيجة بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولكن مدافعى الاتحاد السكندرى نجحوا في إيقاف الخطورة والحفاظ على الفوز.