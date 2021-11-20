شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي يُقرب عمرو طارق من العودة لتدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي لنادي الجونة أن حالة اللاعبين الطبية والبدنية للفريق جيدة، موضحا أن عمرو طارق مدافع الفريق الساحلي، قد أنهى مرحلة التأهيل الطبي، وبدأ حاليًا مرحلة التأهيل البدني ويسير بشكل جيد، وقد يستغرق اللاعب أسبوعا للعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وغاب عمرو طارق، مدافع نادي الجونة، عن فريقه منذ أسبوعين، بعد تعرض اللاعب للإصابة في مباراة سيراميكا، مما دفع رضا شحاته المدير الفني للجونة لاستبداله.

وبدأ اللاعب فترة تأهيل للاطمئنان على عودته مرة أخرى، تحت إشراف هشام حسن رئيس الجهاز الطبي، ومحمد إسماعيل طبيب الفريق.