شكرا لقرائتكم خبر عن الـ8سنوات والقائمة المغلقة وشروط الترشح.. 3 تعديلات مقترحة بعمومية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية يخطرها بتحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، ووفقا للخطابات المرسلة للأندية تقام الجمعية العمومية الطارئة بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى الحادية عشرة صباحا.

وهناك 3 تعديلات أساسية سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة بناءً على طلب الأندية، وهى :

- بند الـ8 سنوات

طلبت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وضع بند فى اللائحة الجديدة ينص على تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.

وكانت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة قد وضعت فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها أن يتم تطبيق البند تصاعديا، لكن ليس بأثر رجعى، وهو ما تمت مخاطبة الفيفا مجددا بشأنه قبل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة ونشرها فى الوقائع الرسمية تمهيدا للإاتخابات المقبلة.

- القائمة المغلقة

كما تطالب أندية الجمعية العمومية للجبلاية بإجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى، يتضمن السماح بإقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة، ويتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء، عبارة عن رئيس للاتحاد ونائب له و6 أعضاء ومقعد للمرأة.

- شروط الترشيح

كما تطالب الأندية بإجراء بعض التعديلات فى شروط الترشح، بحيث يتم توسيع قاعدة المرشحين ولا يتم قصر المرشحين على فئة معينة، بحيث لا يكون ممارسة لعبة كرة القدم شرطا أساسيا للترشح.