شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن طارق حامد: من لديه صمام الأمان لا يأبهُ للمخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة لطارق حامد نجم الفريق الأبيض عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقة عليها: "من لديه صمام الأمان لا يأبهُ للمُخاطرة".

وخضع المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.

طارق حامد