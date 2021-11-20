شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يترقب فرصة بالأهلي بعد إذابة "جبل الجليد" مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود كهربا جناح الأهلي الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى المباريات القادمة، بعد إذابة جبل الجليد مع بيتسو موسيماني المدير الفني، على خلفية الأزمة التى وقعت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي، وحالة اللغط التى فسرها المدير الفني بأن اللاعب يسرب أخبار غرفة خلع الملابس لوسائل الإعلام.

وانتهت أزمة كهربا مع موسيماني بعد تدخل أعضاء الجهاز الفني بالأهلي وإقناع المدير الفني بأن كهربا لم يرتكب خطأ وأنه لم يشك ما حصل مع الجهاز الفني بالغرف المغلقة لوسائل الإعلام، والتأكيد على التزام اللاعب في التدريبات، وهو ما تفهمه موسيماني الفني وأغلق الصفحة وتعهد بمنح الفرصة للاعب شريطة الاجتهاد في التدريبات.

ويترقب كهربا موقفه من المشاركة مع الأهلي من عدمه قبل تحديد مصيره من البقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل، لاسيما أنه يملك عرضا سعوديا يتكتم عليه في الوقت الحالي، ويضعه كخيار بديل اذا ما استمر في تجميده من قبل المدير الفني الجنوب إفريقي.

وخرج كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس في الدوري ويتطلع لدخول قائمة مباراة المحلة الأثنين المقبل في الجولة الخامسة للدوري.