شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، اليوم السبت، تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، أن الفريق ما زال فى بداية مشواره بالموسم الحالي، وعامل الوقت هو العقبة الوحيدة لتطور الفريق، وأشار السقا إلى أن كل مباراة تزيد لاعبي الفريق خبرات وصلابة وتناغم في لقاءات الدوري، وقال السقا: "ما زلنا فريقا حديث التكوين، وعامل الوقت هو العقبة الوحيدة لتطور الفريق، لكن مع كل مباراة يزداد لاعبو الفريق خبرات وصلابة، ومع الانتصارات ترتفع أيضا مستويات الثقة".

وأوضح أن الصفقات الجديدة كان هدفها تدعيم الفريق بلاعبين في مستوى متقارب وإشعال المنافسة في جميع المراكز، مؤكداً أن بدلاء الفريق لديهم أيضاً خبرات وقدرات رائعة.

وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر، "كريم نيدفيد من مكاسب المباراة أمام إيسترن كومباني ولعب في مركز الوسط المدافع بجانب تحوله إلى مركز الظهير الأيمن".